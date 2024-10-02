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Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

2 октября 2024 20:43
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Состоятся ли выборы в Украине в 2025 году — что планирует Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новости.
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Иностранное издание The Economist предположило, что президентские выборы в Украине могут состояться в 2025 году и Зеленский вроде бы готовится к ним. В то же время в Украине Центральная избирательная комиссия частично возобновила работу реестра избирателей. Эти факторы послужили толчком к новой волне обсуждений избирательного процесса.

Новини.LIVE разобрало предположение иностранного медиа с политологом Алексеем Буряченко.

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Первое, на что стоит обратить внимание — информация о якобы планах Зеленского появилась не от украинских политиков или медиа, или от приближенных к Офису Президента экспертов, а от иностранного медиа. Политолог объясняет это тем, что иностранные СМИ выдают желаемое за действительное.

"Есть опосредованные процессы, которые мы можем наблюдать, — ЦИК начинает верификацию списков избирателей. Но сказать, что это какой-то сигнал избирательного процесса — нет. Это просто ЦИК принял решение или откуда-то получил рекомендацию быть готовым", — сказал Буряченко.

Выборы в Украине
Подготовка к выборам в Украине. Фото: из открытых источников

Он отметил, что у ЦИК есть проблемы — перемещенные лица, незарегистрированные лица, ведь мужчины не становятся на учет из-за мобилизации. И самое главное — фактор безопасности.

Предпосылок провести выборы в 2025 году нет, поскольку идет война. Кроме того, будут влиять разные факторы — предпосылкой выборов может стать мирный договор или окончание горячей стадии войны?

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"Примет ли решение он идти на выборы — окончательного понимания и ощущения нет. Если по состоянию на сейчас оценивать, это будет одно, по состоянию на 2025 год может быть совершенно другое. Если оценивать шансы Зеленского, здесь даже иностранные социологические компании манипулируют, говоря, что его рейтинг упал с 80 до 45%. Слушайте, это манипуляция в чистом виде. Любой кандидат, который имеет 45%, побеждает в первом туре. О какой проблеме нам пишут иностранцы издания. Проблем у него нет и альтернативы нет на политическом горизонте", — сказал Буряченко.

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Так же оценивает политолог и заявления The Economist по поводу главного конкурента Зеленского — Залужного. Мол, не всегда западные медиа четко ориентируются в наших политических контекстах.

"Была создана мифологема Залужного, и тогда он был электорально на коне, сейчас он не занимается вопросом обороны, он на дипломатической работе. Но я бы что по нему сказал — у него остаются лекторальные шансы, в политическом будущем цикле", — добавил Буряченко.

о чем Залужный говорил с итальянским командующим
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Он подытожил, что если Зеленский пойдет на выборы, то в первом туре он их выиграет. Но, возможно, восстановление страны станет для него большим вызовом, чем война. А вот по поводу создания монобольшинства в парламенте, то здесь политолог уверен — этого уже не произойдет.

"Я думаю, в политическом будущем сезоне будет очень сильно перезагружен состав парламентских партий, возможно и на 100%. Шансы попадания укоренившихся партий, таких как "Батькивщина", сейчас близки к нулю. Соответственно с этим и одновременно с потребностью украинского общества в новых лидерах, будут новые", — подытожил политолог.

Верховная Рада
Верховная Рада Украины. Фото: ВРУ

Как мы писали ранее, народный депутат Оксана Савчук заявила, Центральная избирательная комиссия издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам. В документе говорится об упорядочении и изменениях избирательных участков.

В свою очередь народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что о президентских выборах в Украине в 2025 году можно говорить только в двух случаях. Когда произойдет значительный прорыв сил обороны или отступление россиян.

Владимир Зеленский ЦИК выборы Валерий Залужный

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