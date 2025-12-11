Коли відбудуться вибори в Україні — Зеленський назвав дві умови

Зеленський озвучив головні умови для проведення виборів
Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 18:08
Термінова новина
Президент Володимир Зеленський озвучив ключові умови для проведення виборів в Україні. Він зазначив, що для цього необхідно забезпечити безпеку громадян і дотримуватися чинного законодавства.
Окремо лідер країни наголосив, що почув сигнал від Сполучених Штатів та заявив про свою готовність до виборчого процесу.
Реклама
Читайте також:
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама