Чи можна провести вибори в Україні під час війни

Ігор Когут. Фото: Facebook / Ігор Когут

Вибори в Україні не відбувалися довше, ніж це передбачено Конституцією. Тому це нині є однією з ключових підстав для їх проведення.

Про це заявив директор Українського парламентського інституту Ігор Когут в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Парламент має готуватися до проведення виборів

"Ми маємо вже терміни прострочені. І це є одна з обставин, чому можна проводити вибори. Все-таки виборів не відбувалося більше часу, ніж передбачає конституційний термін. Я думаю, що частину цих речей (які забороняють проведення виборів — ред.) можна законодавчо вирішити. Тому президент чітко "дав пас" до Верховної Ради", — заявив він.

Когут наголосив, що питання виборів має бути предметом щоденної роботи парламенту.

"Це не означає, що це має бути якийсь суперпублічний формат. Тому що, на жаль, вибори є стимулом надмірних очікувань людей. Але робоча процедура повинна початися. Просто в парламенті повинні бути готовими до всіх поствоєнних виборів", — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада готова підготувати необхідні закони для проведення виборів.

Нардепка від "Слуги народу" розповіла, чому російський диктатор Володимир Путін вимагає проведення виборів в Україні.