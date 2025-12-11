Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У парламентському інституті назвали основну причину для виборів

У парламентському інституті назвали основну причину для виборів

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 14:09
Чи можна провести вибори в Україні під час війни
Ігор Когут. Фото: Facebook / Ігор Когут

Вибори в Україні не відбувалися довше, ніж це передбачено Конституцією. Тому це нині є однією з ключових підстав для їх проведення.

Про це заявив директор Українського парламентського інституту Ігор Когут в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Парламент має готуватися до проведення виборів

"Ми маємо вже терміни прострочені. І це є одна з обставин, чому можна проводити вибори. Все-таки виборів не відбувалося більше часу, ніж передбачає конституційний термін. Я думаю, що частину цих речей (які забороняють проведення виборів ред.) можна законодавчо вирішити. Тому президент чітко "дав пас" до Верховної Ради", — заявив він.

Когут наголосив, що питання виборів має бути предметом щоденної роботи парламенту.

"Це не означає, що це має бути якийсь суперпублічний формат. Тому що, на жаль, вибори є стимулом надмірних очікувань людей. Але робоча процедура повинна початися. Просто в парламенті повинні бути готовими до всіх поствоєнних виборів", — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада готова підготувати необхідні закони для проведення виборів.

Нардепка від "Слуги народу" розповіла, чому російський диктатор Володимир Путін вимагає проведення виборів в Україні.

Верховна Рада вибори голосування Конституція України парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації