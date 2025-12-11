Чи можна провести вибори в Україні під час війни

У парламентському інституті назвали основну причину для виборів
Вибори в Україні не відбувалися довше, ніж це передбачено Конституцією. Тому це нині є однією з ключових підстав для їх проведення.
Про це заявив директор Українського парламентського інституту Ігор Когут в ефірі Ранок.LIVE.
Парламент має готуватися до проведення виборів
"Ми маємо вже терміни прострочені. І це є одна з обставин, чому можна проводити вибори. Все-таки виборів не відбувалося більше часу, ніж передбачає конституційний термін. Я думаю, що частину цих речей (які забороняють проведення виборів — ред.) можна законодавчо вирішити. Тому президент чітко "дав пас" до Верховної Ради", — заявив він.
Когут наголосив, що питання виборів має бути предметом щоденної роботи парламенту.
"Це не означає, що це має бути якийсь суперпублічний формат. Тому що, на жаль, вибори є стимулом надмірних очікувань людей. Але робоча процедура повинна початися. Просто в парламенті повинні бути готовими до всіх поствоєнних виборів", — додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада готова підготувати необхідні закони для проведення виборів.
Нардепка від "Слуги народу" розповіла, чому російський диктатор Володимир Путін вимагає проведення виборів в Україні.
