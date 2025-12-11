Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардепка пояснила, чому неможливо провести вибори президента

Нардепка пояснила, чому неможливо провести вибори президента

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 13:22
Чому Путін вимагає проведення виборів в Україні та чому вони не можуть відбутися під час війни
Галина Янченко. Фото: пресслужба ВРУ

Росія сподівається, що якщо влада в Україні зміниться, то їм буде легше досягати своїх політичних і військових цілей. Проте є кілька причин, чому вибори президента неможливо провести під час війни.

Про це розповіла нардепка від "Слуги Народу" Галина Янченко в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вибори неможливі не тільки через законодавчу заборону

"Тут проблема як в законодавчій забороні, так і в фактичній можливості провести вибори. Тому що в Україні вибори відбуваються в один день. Якщо в цей день, умовно кажучи, почнуть летіти "Шахеди", ракети, то всі будуть змушені покинути виборчі дільниці і йти ховатися в укриття... Якраз такий формат закріплений в Конституції, а Конституцію під час воєнного стану змінювати заборонено", — пояснила нардепка.

Янченко наголосила, що вимога провести вибори в Україні — "це повна маячня".

"Я вважаю, що це повна маячня (вимога провести вибори  ред.), тому що насправді з Путіним (російським диктатором  ред.) воює не президент Володимир Зеленський, або не тільки президент Зеленський, і не тільки влада... Із Росією воює в першу чергу населення, наші героїчні ЗСУ, волонтери", — додала вона.

Передісторія

У листопаді США передали Україні мирний план із 28 пунктів. Одним із них була вимога провести вибори в Україні. Згодом у ЗМІ з’явилась інформація, що цей документ був підготовлений помічниками диктатора Володимира Путіна

На початку грудня президент США Дональд Трамп знову наголосив на проведенні виборів в Україні.

Лідери ЄС вважають, що Зеленський є легітимним президентом, а вибори мають відбутися лише тоді, коли дозволить безпекова ситуація.

Президент України Володимир Зеленський погодився на вибори, але назвав умову.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко заявив, що парламент готовий підготувати необхідні документи для проведення виборів.

Чи довіряють українці теперішній владі та хто може перемогти на наступних виборах читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Володимир Зеленський володимир путін вибори Слуга народу Галина Янченко війна в Україні Конституція України парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації