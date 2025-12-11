Чому Путін вимагає проведення виборів в Україні та чому вони не можуть відбутися під час війни

Галина Янченко. Фото: пресслужба ВРУ

Росія сподівається, що якщо влада в Україні зміниться, то їм буде легше досягати своїх політичних і військових цілей. Проте є кілька причин, чому вибори президента неможливо провести під час війни.

Про це розповіла нардепка від "Слуги Народу" Галина Янченко в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вибори неможливі не тільки через законодавчу заборону

"Тут проблема як в законодавчій забороні, так і в фактичній можливості провести вибори. Тому що в Україні вибори відбуваються в один день. Якщо в цей день, умовно кажучи, почнуть летіти "Шахеди", ракети, то всі будуть змушені покинути виборчі дільниці і йти ховатися в укриття... Якраз такий формат закріплений в Конституції, а Конституцію під час воєнного стану змінювати заборонено", — пояснила нардепка.

Янченко наголосила, що вимога провести вибори в Україні — "це повна маячня".

"Я вважаю, що це повна маячня (вимога провести вибори — ред.), тому що насправді з Путіним (російським диктатором — ред.) воює не президент Володимир Зеленський, або не тільки президент Зеленський, і не тільки влада... Із Росією воює в першу чергу населення, наші героїчні ЗСУ, волонтери", — додала вона.

Передісторія

У листопаді США передали Україні мирний план із 28 пунктів. Одним із них була вимога провести вибори в Україні. Згодом у ЗМІ з’явилась інформація, що цей документ був підготовлений помічниками диктатора Володимира Путіна.

На початку грудня президент США Дональд Трамп знову наголосив на проведенні виборів в Україні.

Лідери ЄС вважають, що Зеленський є легітимним президентом, а вибори мають відбутися лише тоді, коли дозволить безпекова ситуація.

Президент України Володимир Зеленський погодився на вибори, але назвав умову.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко заявив, що парламент готовий підготувати необхідні документи для проведення виборів.

Чи довіряють українці теперішній владі та хто може перемогти на наступних виборах читайте в матеріалі Новини.LIVE.