Почему Путин требует проведения выборов в Украине и почему они не могут состояться во время войны

Галина Янченко. Фото: пресс-служба ВРУ

Россия надеется, что если власть в Украине изменится, то им будет легче достигать своих политических и военных целей. Однако есть несколько причин, почему выборы президента невозможно провести во время войны.

Об этом рассказала нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Выборы невозможны не только из-за законодательного запрета

"Здесь проблема как в законодательном запрете, так и в фактической возможности провести выборы. Потому что в Украине выборы проходят в один день. Если в этот день, условно говоря, начнут лететь "Шахеды", ракеты, то все будут вынуждены покинуть избирательные участки и идти прятаться в укрытия. Как раз такой формат закреплен в Конституции, а Конституцию во время военного положения менять запрещено", — пояснила нардеп.

Янченко подчеркнула, что требование провести выборы в Украине — "это полный бред".

"Я считаю, что это полный бред (требование провести выборы — ред.), потому что на самом деле с Путиным (российским диктатором — ред.) воюет не президент Владимир Зеленский, или не только президент Зеленский, и не только власть... С Россией воюет в первую очередь население, наши героические ВСУ, волонтеры", — добавила она.

Предыстория

В ноябре США передали Украине мирный план из 28 пунктов. Одним из них было требование провести выборы в Украине. Впоследствии в СМИ появилась информация, что этот документ был подготовлен помощниками диктатора Владимира Путина.

В начале декабря президент США Дональд Трамп снова подчеркнул необходимость проведения выборов в Украине.

Лидеры ЕС считают, что Зеленский является легитимным президентом, а выборы должны состояться только тогда, когда позволит ситуация с безопасностью.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на выборы, но назвал условие.

Напомним, ранее первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко заявил, что парламент готов подготовить необходимые документы для проведения выборов.

Доверяют ли украинцы нынешней власти и кто может победить на следующих выборах читайте в материале Новини.LIVE.