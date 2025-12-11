Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В парламентском институте назвали основную причину для выборов

В парламентском институте назвали основную причину для выборов

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 14:09
Можно ли провести выборы в Украине во время войны
Игорь Когут. Фото: Facebook / Игорь Когут

Выборы в Украине не проходили дольше, чем это предусмотрено Конституцией. Поэтому это сейчас является одним из ключевых оснований для их проведения.

Об этом заявил директор Украинского парламентского института Игорь Когут в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Парламент должен готовиться к проведению выборов

"У нас уже просрочены сроки. И это одно из обстоятельств, почему можно проводить выборы. Всё-таки выборы не проводились дольше, чем предусматривает конституционный срок. Я думаю, что часть этих вещей (которые запрещают проведение выборов  ред.) можно законодательно решить. Поэтому президент четко "дал пас" Верховной Раде", — заявил он.

Когут подчеркнул, что вопрос выборов должен быть предметом ежедневной работы парламента.

"Это не означает, что это должен быть какой-то суперпубличный формат. Потому что, к сожалению, выборы являются стимулом чрезмерных ожиданий людей. Но рабочая процедура должна начаться. Просто в парламенте должны быть готовыми ко всем послевоенным выборам", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада готова подготовить необходимые законы для проведения выборов.

Нардеп от "Слуги народа" рассказала, почему российский диктатор Владимир Путин требует проведения выборов в Украине.

Верховная Рада выборы голосование Конституция Украины парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации