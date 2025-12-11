Можно ли провести выборы в Украине во время войны

Игорь Когут. Фото: Facebook / Игорь Когут

Выборы в Украине не проходили дольше, чем это предусмотрено Конституцией. Поэтому это сейчас является одним из ключевых оснований для их проведения.

Об этом заявил директор Украинского парламентского института Игорь Когут в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Парламент должен готовиться к проведению выборов

"У нас уже просрочены сроки. И это одно из обстоятельств, почему можно проводить выборы. Всё-таки выборы не проводились дольше, чем предусматривает конституционный срок. Я думаю, что часть этих вещей (которые запрещают проведение выборов — ред.) можно законодательно решить. Поэтому президент четко "дал пас" Верховной Раде", — заявил он.

Когут подчеркнул, что вопрос выборов должен быть предметом ежедневной работы парламента.

"Это не означает, что это должен быть какой-то суперпубличный формат. Потому что, к сожалению, выборы являются стимулом чрезмерных ожиданий людей. Но рабочая процедура должна начаться. Просто в парламенте должны быть готовыми ко всем послевоенным выборам", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада готова подготовить необходимые законы для проведения выборов.

Нардеп от "Слуги народа" рассказала, почему российский диктатор Владимир Путин требует проведения выборов в Украине.