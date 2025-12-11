Когда состоятся выборы в Украине — Зеленский назвал два условия

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский озвучил ключевые условия для проведения выборов в Украине. Он отметил, что для этого необходимо обеспечить безопасность граждан и соблюдать действующее законодательство.

Отдельно лидер страны подчеркнул, что услышал сигнал от Соединенных Штатов и заявил о своей готовности к избирательному процессу.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...