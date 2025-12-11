Когда состоятся выборы в Украине — Зеленский назвал два условия

Зеленский озвучил главные условия для проведения выборов
Дата публикации 11 декабря 2025 18:08
Президент Владимир Зеленский озвучил ключевые условия для проведения выборов в Украине. Он отметил, что для этого необходимо обеспечить безопасность граждан и соблюдать действующее законодательство.
Отдельно лидер страны подчеркнул, что услышал сигнал от Соединенных Штатов и заявил о своей готовности к избирательному процессу.
