Главная Новости дня Зеленский озвучил главные условия для проведения выборов

Зеленский озвучил главные условия для проведения выборов

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 18:08
Когда состоятся выборы в Украине — Зеленский назвал два условия
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский озвучил ключевые условия для проведения выборов в Украине. Он отметил, что для этого необходимо обеспечить безопасность граждан и соблюдать действующее законодательство.

Отдельно лидер страны подчеркнул, что услышал сигнал от Соединенных Штатов и заявил о своей готовности к избирательному процессу.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский выборы
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
