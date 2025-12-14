Видео
Главная Новости дня Не держусь за кресло — что говорит Зеленский о выборах в Украине

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 13:15
Выборы в Украине — что говорит Зеленский о голосовании
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не держится за кресло" и готов к выборам. Однако для этого, в частности, нужны гарантии безопасности.

Об этом Владимир Зеленский заявил в чате ОП, общаясь с журналистами, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Позиция Зеленского относительно выборов в Украине

Зеленский рассказал, что были сигналы от США и лично от Дональда Трампа о проведении выборов президента Украины. Глава государства заявил, что не держится за должность и Украина должна быть готова к любому развитию событий.

По его словам, он обратился к партнерам, чтобы они помогли с ситуацией безопасности, если выборы будут.

"Также я сказал, чтобы депутаты подготовили варианты, как это ввести, если так будет развиваться ситуация. Они должны наработать в ближайшее время варианты проведения выборов", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский озвучил главные условия для проведения выборов. Для этого необходимо обеспечить два ключевых условия.

Кроме того, возможность выборов во время войны прокомментировал первый заместитель председателя ВРУ. По его словам, для этого нужно подготовить необходимые законы.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
