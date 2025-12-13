Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вибори можливі лише за умови безпеки протягом процесу — Корнієнко

Вибори можливі лише за умови безпеки протягом процесу — Корнієнко

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 19:26
Вибори пройдуть лише за умови безпеки протягом них — Корнієнко
Олександр Корнієнко. Фото: Корнієнко/Facebook

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко повідомив про позицію, озвучену Президентом України Володимиром Зеленським. Вона полягає в тому, що наразі вибори в країні неможливі без забезпечення повної безпеки.

Про це Корнієнко повідомив у власному Facebook-каналі у суботу, 13 грудня 

Реклама
Читайте також:

Механіка майбутніх виборів

Корнієнко прийняв участь у діяльності круглого столу "Оцінка безпекової ситуації у громадах: перший крок на шляху безпечних післявоєнних виборів". Нардеп наголосив, що спільна позиція, озвучена Зеленським, полягає в наступному: вибори неможливі без забезпечення безпеки протягом усього виборчого процесу. І безпека має бути не лише в день виборів.

Вибори можливі лише за умови безпеки протягом процесу — Корнієнко - фото 1
Допис Корнієнко у Facebook. Фото: скриншот

"Висловив свою думку щодо механіки прийняття рішень. Кабінет Міністрів має бути хабом для напрацювання пропозицій від усіх безпекових служб. У законі потрібно прямо визначити відповідальний орган (з Кабміну), щоб уникнути подальших маніпуляцій", — зазначив Корнієнко.

Заступник голови ВРУ вважає, що слід об'єктивно визначити часові рамки, необхідні для збору інформації та встановлення безпекових критеріїв виборів. Все це потрібно закласти у закон. Також треба вирішити, як каскадувати критерії безпеки на всі види виборів. І нарешті, важливим є питання міжнародного визнання виборів.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що для проведення виборів в Україні необхно забезпечити дві ключові умови.

Раніше ми також інформували, що Гетманцев заявив: він підтримує ідею виборів під час війни попри ризики.

Володимир Зеленський Олександр Корнієнко вибори нардепи безпека
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації