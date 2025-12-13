Вибори пройдуть лише за умови безпеки протягом них — Корнієнко

Олександр Корнієнко. Фото: Корнієнко/Facebook

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко повідомив про позицію, озвучену Президентом України Володимиром Зеленським. Вона полягає в тому, що наразі вибори в країні неможливі без забезпечення повної безпеки.

Про це Корнієнко повідомив у власному Facebook-каналі у суботу, 13 грудня

Реклама

Читайте також:

Механіка майбутніх виборів

Корнієнко прийняв участь у діяльності круглого столу "Оцінка безпекової ситуації у громадах: перший крок на шляху безпечних післявоєнних виборів". Нардеп наголосив, що спільна позиція, озвучена Зеленським, полягає в наступному: вибори неможливі без забезпечення безпеки протягом усього виборчого процесу. І безпека має бути не лише в день виборів.

Допис Корнієнко у Facebook. Фото: скриншот

"Висловив свою думку щодо механіки прийняття рішень. Кабінет Міністрів має бути хабом для напрацювання пропозицій від усіх безпекових служб. У законі потрібно прямо визначити відповідальний орган (з Кабміну), щоб уникнути подальших маніпуляцій", — зазначив Корнієнко.

Заступник голови ВРУ вважає, що слід об'єктивно визначити часові рамки, необхідні для збору інформації та встановлення безпекових критеріїв виборів. Все це потрібно закласти у закон. Також треба вирішити, як каскадувати критерії безпеки на всі види виборів. І нарешті, важливим є питання міжнародного визнання виборів.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що для проведення виборів в Україні необхно забезпечити дві ключові умови.

Раніше ми також інформували, що Гетманцев заявив: він підтримує ідею виборів під час війни попри ризики.