Воювати та рухатись до ЄС одночасно не можливо, тому потрібно обрати щось одне — Гетманцев

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Фото: Кадр з етеру

Вибори під час війни — це погане рішення. Але у нас залишилися тільки "погані" або "ще гірші" варіанти.

Таку думку висловив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чому вибори необхідні

Чиновник заявив, що підтримує ідею голосування, попри всі ризики. За його словами, країна опинилася в ситуації, коли "добрих" рішень просто не існує.

Гетманцев визнає: проводити кампанію зараз складно. Проте політики, яких обирали за зовсім інших обставин, вже не можуть одноосібно відповідати на виклики, що змінили світ. Нардеп переконаний, що саме народ має дати відповідь на два фундаментальні питання, які зараз зависли у повітрі.

Питання перше: війна чи мир

Це фактично референдум, але у форматі виборів. Громадяни повинні визначитися зі стратегією.

"Можна дати відповідь на це питання під час виборів, голосуючи за ті чи інші політичні сили, які представляють ті чи інші ідеї, програми, умов війни та умов миру", — пояснив Гетманцев.

Питання друге: "Сталевий дикобраз"

Найгостріша дилема стосується образу майбутнього. Україна стоїть на роздоріжжі.

Перший шлях — перетворення на "сталевого дикобраза". Це модель закритої мілітаризованої держави, яку, за словами нардепа, нам нав'язують ззовні деякі партнери і підтримують певні сили всередині.

"Це рішення, що ми маємо з дитячого садка вчити дітей, яким чином розбирати автомат Калашникова, та власне бути країною виключно воїнів", — зазначив парламентар.

Другий шлях — відкрита європейська країна.

Сам Гетманцев вважає ці два сценарії несумісними. Неможливо будувати закриту військову фортецю й одночасно очікувати економічного буму.

"Мій вибір — це відкрита країна, яка розвивається. Яка відкрита для інвестицій, для наукового розвитку, для соціального розвитку. Яка має потужні гарантії, як-то членство в ЄС", — підсумував голова комітету.

Він наголосив: така країна теж матиме потужний захист, але не буде націлена "виключно і тільки на війну".

