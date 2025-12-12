Видео
Видео

Другого пути просто нет — Гетманцев о выборах во время войны

Другого пути просто нет — Гетманцев о выборах во время войны

Дата публикации 12 декабря 2025 23:31
Воевать и двигаться в ЕС одновременно невозможно, поэтому нужно выбрать что-то одно — Гетманцев
Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из эфира

Выборы во время войны — это плохое решение. Но у нас остались только "плохие" или "еще худшие" варианты.

Такое мнение высказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Почему выборы необходимы

Чиновник заявил, что поддерживает идею голосования, несмотря на все риски. По его словам, страна оказалась в ситуации, когда "хороших" решений просто не существует.

Гетманцев признает: проводить кампанию сейчас сложно. Однако политики, которых выбирали при совсем других обстоятельствах, уже не могут единолично отвечать на вызовы, изменившие мир. Нардеп убежден, что именно народ должен дать ответ на два фундаментальных вопроса, которые сейчас зависли в воздухе.

Вопрос первый: война или мир

Это фактически референдум, но в формате выборов. Граждане должны определиться со стратегией.

"Можно дать ответ на этот вопрос во время выборов, голосуя за те или иные политические силы, которые представляют те или иные идеи, программы, условий войны и условий мира", — пояснил Гетманцев.

Вопрос второй: "Стальной дикобраз"

Самая острая дилемма касается образа будущего. Украина стоит на распутье.

Первый путь — превращение в "стального дикобраза". Это модель закрытого милитаризованного государства, которую, по словам нардепа, нам навязывают извне некоторые партнеры и поддерживают определенные силы внутри.

"Это решение, что мы должны с детского сада учить детей, каким образом разбирать автомат Калашникова, и собственно быть страной исключительно воинов", — отметил парламентарий.

Второй путь — открытая европейская страна.

Сам Гетманцев считает эти два сценария несовместимыми. Невозможно строить закрытую военную крепость и одновременно ожидать экономического бума.

"Мой выбор — это открытая страна, которая развивается. Которая открыта для инвестиций, для научного развития, для социального развития. Которая имеет мощные гарантии, такие как членство в ЕС", — подытожил председатель комитета.

Он подчеркнул: такая страна тоже будет иметь мощную защиту, но не будет нацелена "исключительно и только на войну".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что пункты мирного плана, касающиеся территорий страны — это вопрос, который должен решать народ Украины. Это может произойти в формате выборов или в формате референдума.

А председатель Оболонской РГА Киева Кирилл Фесик заявил о необходимости возвращения районных советов — выборных органов, которые представляли интересы жителей на местном уровне.

выборы Даниил Гетманцев референдум экономика война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
