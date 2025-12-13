Выборы пройдут только при условии безопасности в течение них - Корниенко

Александр Корниенко. Фото: Корниенко/Facebook

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко сообщил о позиции, озвученной Президентом Украины Владимиром Зеленским. Она заключается в том, что сейчас выборы в стране невозможны без обеспечения полной безопасности.

Об этом Корниенко сообщил в собственном Facebook-канале в субботу, 13 декабря

Механика будущих выборов

Корниенко принял участие в деятельности круглого стола "Оценка ситуации безопасности в общинах: первый шаг на пути безопасных послевоенных выборов". Нардеп отметил, что общая позиция, озвученная Зеленским, заключается в следующем: выборы невозможны без обеспечения безопасности в течение всего избирательного процесса. И безопасность должна быть не только в день выборов.

Сообщение Корниенко в Facebook. Фото: скриншот

"Высказал свое мнение относительно механики принятия решений. Кабинет Министров должен быть хабом для наработки предложений от всех служб безопасности. В законе нужно прямо определить ответственный орган (из Кабмина), чтобы избежать дальнейших манипуляций", - отметил Корниенко.

Заместитель председателя ВРУ считает, что следует объективно определить временные рамки, необходимые для сбора информации и установления критериев безопасности выборов. Все это нужно заложить в закон. Также надо решить, как каскадировать критерии безопасности на все виды выборов. И наконец, важным является вопрос международного признания выборов.

Напомним, что Зеленский заявил, что для проведения выборов в Украине необходимо обеспечить два ключевых условия.

Ранее мы также информировали, что Гетманцев заявил: он поддерживает идею выборов во время войны несмотря на риски.