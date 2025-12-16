Возможны ли выборы во время войны — ответ нардепа

Избирательный участок. Иллюстративное фото: glavcom.ua

Любые выборы или референдумы во время военного положения в Украине запрещены Конституцией. А их проведение в условиях войны создает серьезные правовые риски, проблемы с легитимностью и может быть использовано Россией в собственных целях.

Об этом заявил народный депутат Украины Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

Нардеп о возможных выборах в Украине во время войны

Юрий Камельчук отметил, что любые выборы или референдумы во время войны запрещены Конституцией Украины.

По его словам, даже изменения в основной закон требуют голосования двумя созывами Верховной Рады Украины, что невозможно в нынешних условиях.

"Есть запрет на проведение любых выборов, референдумов во время войны. Относительно предыдущих заявлений по референдуму по Донбассу — это так же запрещено. И даже если мы внесем изменения в Конституцию, эти изменения должны быть проголосованы двумя созывами ВРУ. То есть в этом созыве эти изменения невозможны", — объяснил нардеп.

По его мнению, разрешение на выборы во время военного положения создает опасную ловушку — Россия может воспользоваться законом и провести "выборы" на оккупированных или даже временно захваченных территориях, избрав там лояльных к себе людей.

Кроме того, депутат указал на еще одну проблему — легитимность. По его словам, миллионы украинцев за рубежом не будут иметь достаточно участков для голосования, а военнослужащие будут ограничены в участии.

"Если не привлекать украинцев за рубежом к голосованию, они оторвутся от страны. Большинству из них некуда вернуться из-за оккупации, а свободного жилья в Украине не хватает даже для ВПЛ — цены взлетели в разы, нужны 70-100 млрд долларов на восстановление в течение 4 лет", — резюмировал Камельчук.

Недавно лидер США Дональд Трамп заявил, что Украина обязана провести выборы даже во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что не держится за должность и готов к проведению выборов.