Будут ли выборы президента во время войны — Рада формирует рабочую группу по быстрой проработке вопроса

Избирательный ящик. Фото: 5 канал

В Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения. На заседание будут приглашены представители СМИ.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Сообщение Давида Арахамии. Фото: скриншот

Обсуждение выборов президента — кто будет участвовать

"Обсуждение будет проходить совместно с представителями профильного Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, с привлечением представителей всех фракций и групп парламента, ЦИК, а также общественных организаций, которые занимаются вопросами выборов", — говорится в сообщении.

О дате и времени заседания Арахамия пообещал сообщить позже.

Отметим, что о создании рабочей группы по выборам нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщал еще 15 декабря.

Он заявил, что главой группы будет глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Решили создать рабочую группу (где-то на площадке Комитета ВРУ по вопросам госстроительства) под председательством Александра Корниенко, с широким привлечением желающих принять участие и без дедлайна окончания работы. При этом привлекут к работе не только депутатов, а и представителей общественных организаций", — добавил Железняк.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

