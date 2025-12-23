Вибори президента під час війни — що вже зроблено для цього

Виборець кидає бюлетень у скриньку. Фото: УНІАН

У вівторок, 23 грудня, вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою Центральної виборчої комісії було відновлено роботу "Державного реєстру виборців". Оновлення цього реєстру є однією з базових умов для проведення будь-яких виборів.

Про це повідомив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Допис Давида Арахамії. Фото: скриншот

Україна готується до виборів під час воєнного стану

"Як і обіцяв, інформуватиму суспільство про підготовку до можливого проведення виборів в умовах воєнного стану... Це (відновлення роботи Реєстру, — ред.) фактично відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК із громадянами та органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок — його актуалізації", — йдеться в повідомленні.

Арахамія зазначив, що війна суттєво вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі.

"Роботи в цьому напрямку предостатньо", — додав він.

Нагадаємо, очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження щодо створення робочої групи з підготовки законопроєкту про вибори в Україні.

