Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вперше з початку війни — Держреєстр виборців відновив роботу

Вперше з початку війни — Держреєстр виборців відновив роботу

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 18:46
Вибори президента під час війни — що вже зроблено для цього
Виборець кидає бюлетень у скриньку. Фото: УНІАН

У вівторок, 23 грудня, вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою Центральної виборчої комісії було відновлено роботу "Державного реєстру виборців". Оновлення цього реєстру є однією з базових умов для проведення будь-яких виборів.

Про це повідомив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Реклама
Читайте також:
арахамія
Допис Давида Арахамії. Фото: скриншот

Україна готується до виборів під час воєнного стану

"Як і обіцяв, інформуватиму суспільство про підготовку до можливого проведення виборів в умовах воєнного стану... Це (відновлення роботи Реєстру, ред.) фактично відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК із громадянами та органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок  його актуалізації", — йдеться в повідомленні.

Арахамія зазначив, що війна суттєво вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі.

"Роботи в цьому напрямку предостатньо", — додав він.

Нагадаємо, очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження щодо створення робочої групи з підготовки законопроєкту про вибори в Україні

Також нардепка Вікторія Гриб розповіла, чому ідея голосування в "Дії" може мати серйозні ризики для легітимності виборчого процесу.

Давид Арахамія вибори реєстр війна в Україні демографія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації