Выборы президента во время войны — что уже сделано для этого

Во вторник, 23 декабря, впервые за время полномасштабного вторжения постановлением Центральной избирательной комиссии была возобновлена работа "Государственного реестра избирателей". Обновление этого реестра является одним из базовых условий для проведения любых выборов.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Украина готовится к выборам во время военного положения

"Как и обещал, буду информировать общество о подготовке к возможному проведению выборов в условиях военного положения... Это (возобновление работы Реестра, — ред.) фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами и органами власти в части работы с реестром и как следствие — его актуализации", — говорится в сообщении.

Арахамия отметил, что война существенно повлияла на демографические показатели, и это должно быть отражено в реестре.

"Работы в этом направлении предостаточно", — добавил он.

Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах в Украине.

Также нардепка Виктория Гриб рассказала, почему идея голосования в "Дії" может иметь серьезные риски для легитимности избирательного процесса.