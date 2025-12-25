Відео
Україна не має ресурсів фінансувати вибори, — Подоляк

Україна не має ресурсів фінансувати вибори, — Подоляк

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 22:03
Вибори в Україні — хто має фінансувати процес
Радник Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Україна не має ресурсу, аби фінансувати президентські вибори. Наразі весь бюджет спрямований на мілітаризацію та соціальні програми, які компенсують втрати економіки для домогосподарств.

Про це заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Новини.LIVE

Читайте також:

Хто фінансуватиме вибори в Україні

Подоляк розповів, що Центральна виборча комісія (ЦВК) і робоча комісія в парламенті мають обрахувати у скільки обійдуться вибори в Україні. Однак наразі наша держава не має чим це фінансувати. 

"Об'єктивно, ми не витягнемо це, тому що у нас дефіцитний бюджет й інші пріоритетні завдання. Це мілітаризація та соціальні програми, які мають компенсувати втрати економіки для особистих домогосподарств", — зазначив політичний діяч. 

Крім того, він звернув увагу, що для проведення голосування потрібне припинення війни та розроблений механізм, як будуть голосувати військові.

"Люди, які воюють, вони теж мають право бути обраними. Але ж вони не можуть залишити позиції і піти на агітаційний період. Це нонсенс. Тобто знову ж таки — має бути припинення вогню", — наголосив Михайло Подоляк. 

Також він заявив, що наразі за кордоном перебувають 6–8 мільйонів громадян, механізм участі яких у виборах має напрацювати спеціальна робоча група. 

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів, коли будуть вибори в Україні. Після підписання мирної угоди або вже в процесі її реалізації Верховна Рада зможе ухвалити рішення щодо дати.

Водночас Руслан Стефанчук 22 грудня підписав розпорядження щодо створення робочої групи з підготовки законопроєкту про вибори в Україні.

вибори Михайло Подоляк Україна голосування війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
