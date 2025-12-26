Видео
Главная Новости дня Пойдет ли Зеленский снова в президенты — что говорит Подоляк

Пойдет ли Зеленский снова в президенты — что говорит Подоляк

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 01:04
Подоляк считает, что Зеленский может идти на второй срок президента
Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский имеет эффективную коммуникацию с партнерами Украины, заложил многое в двусторонние гарантии безопасности, что должно быть доведено до конца. Поэтому он должен баллотироваться на пост президента снова, однако выбор будет исключительно за ним. 

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте также:

Будет ли Зеленский баллотироваться снова

"Президент Зеленский должен сам об этом сказать, но моя позиция неизменна на протяжении всей войны: он должен баллотироваться на второй срок", — сказал советник ОП.

Он пояснил, что Зеленский глубоко в материале. В частности, может четко провести переходный период от войны с учетом всех нюансов, которые будут возникать на этом пути.

"У него эффективная коммуникация с нашими партнерами, которые будут максимально нужны Украине на переходном периоде для финансирования, дополнительной милитаризации и выстроенных безопасностных архитектурных форматов. То есть все, что он заложил в двусторонние гарантии безопасности, а 30 плюс стран, они должны быть дореализованы", — подчеркнул Подоляк.

В то же время советник ОП вновь подчеркнул, что решение снова баллотироваться на пост президента — это будет исключительно решение Зеленского и он должен сам об этом заявить.

Напомним, несколько дней назад Зеленский заявил, что после подписания мирного соглашения или в процессе их реализации, Верховная Рада сможет принять решение о дате проведения выборов президента в Украине.

Также мы писали, что сегодня в пятницу, 26 декабря, состоится первое заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по организации и проведению выборов во время войны.

