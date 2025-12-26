Подоляк считает, что Зеленский может идти на второй срок президента

Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский имеет эффективную коммуникацию с партнерами Украины, заложил многое в двусторонние гарантии безопасности, что должно быть доведено до конца. Поэтому он должен баллотироваться на пост президента снова, однако выбор будет исключительно за ним.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Будет ли Зеленский баллотироваться снова

"Президент Зеленский должен сам об этом сказать, но моя позиция неизменна на протяжении всей войны: он должен баллотироваться на второй срок", — сказал советник ОП.

Он пояснил, что Зеленский глубоко в материале. В частности, может четко провести переходный период от войны с учетом всех нюансов, которые будут возникать на этом пути.

"У него эффективная коммуникация с нашими партнерами, которые будут максимально нужны Украине на переходном периоде для финансирования, дополнительной милитаризации и выстроенных безопасностных архитектурных форматов. То есть все, что он заложил в двусторонние гарантии безопасности, а 30 плюс стран, они должны быть дореализованы", — подчеркнул Подоляк.

В то же время советник ОП вновь подчеркнул, что решение снова баллотироваться на пост президента — это будет исключительно решение Зеленского и он должен сам об этом заявить.

Напомним, несколько дней назад Зеленский заявил, что после подписания мирного соглашения или в процессе их реализации, Верховная Рада сможет принять решение о дате проведения выборов президента в Украине.

Также мы писали, что сегодня в пятницу, 26 декабря, состоится первое заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по организации и проведению выборов во время войны.