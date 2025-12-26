Выборы президента и референдум в Украине — Подоляк рассказал, как может пройти голосование

Михаил Подоляк. Фото: кадр из видео

Президентские выборы в Украине могут состояться одновременно с референдумом, в частности по чувствительным вопросам, связанным с территориями. В то же время украинская власть не рассматривает сценарий юридического признания временно оккупированных территорий российскими.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Подоляк высказался о проведении выборов и референдума в Украине

По его словам, проведение президентских выборов и референдума возможно параллельно, однако любые решения должны соответствовать нормам международного права.

"Референдум, если он будет касаться соглашения, где есть сложные и чувствительные вопросы должен пройти параллельно с президентскими выборами", — сказал Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что президент Украины не будет принимать решений о юридическом признании оккупированных территорий частью России. Он подчеркнул, что такой шаг невозможен с точки зрения международного права.

"Президент точно не будет принимать решение, что эти территории юридически будут признаны российскими. Это невозможно. Это запрещено даже не внутренним законодательством Украины, это запрещено международным правом", — подчеркнул Подоляк.

По словам советника руководителя ОП, признание оккупации означало бы фактическую легализацию войны как инструмента изменения границ. Это, по его убеждению, создало бы опасный прецедент и поставило бы под угрозу суверенитет и территориальную целостность не только Украины, но и всех государств мира.

"Если мы говорим о территориальных вопросах, то это исключительно референдум. Но признания юридического статуса, что это территории российские, не будет", — добавил Подоляк.

Кроме того, в интервью Михаил Подоляк ответил, будет ли Владимир Зеленский баллотироваться на второй срок президентства.

А также советник руководителя ОП отметил, что Украина не имеет собственных ресурсов для финансирования выборов.