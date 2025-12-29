Будет ли перемирие для проведения референдума в Украине - Трамп ответил

Трамп ответил, согласилась ли РФ прекратить огонь для референдума
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не согласилась прекратить огонь для проведения референдума в Украине.
Об этом Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским 28 декабря.
"Путин не хочет прекращения огня для референдума. Он не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова нужно будет начинать вести огонь, и я понимаю эту позицию", - отметил Трамп.
