Будет ли перемирие для проведения референдума в Украине - Трамп ответил

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не согласилась прекратить огонь для проведения референдума в Украине.

Об этом Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским 28 декабря.

"Путин не хочет прекращения огня для референдума. Он не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова нужно будет начинать вести огонь, и я понимаю эту позицию", - отметил Трамп.