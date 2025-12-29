Зеленский анонсировал встречу с Трампом и лидерами ЕС в январе

срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, когда окончательно согласуют все вопросы по документам по обеспечению мира. По его словам, это может произойти в январе, тогда состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго 28 декабря.

Новость дополняется...