Президент заявил, когда ожидает согласования мирного договора

Президент заявил, когда ожидает согласования мирного договора

Дата публикации 29 декабря 2025 00:31
Зеленский анонсировал встречу с Трампом и лидерами ЕС в январе
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, когда окончательно согласуют все вопросы по документам по обеспечению мира. По его словам, это может произойти в январе, тогда состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго 28 декабря.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Инна Буряк
Автор:
Инна Буряк
