Трамп спрогнозировал, когда может наступить мир в Украине

срочная новость

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры очень сложные и трудно сказать время, когда закончатся. По его словам, станет известно уже через несколько недель.

Об этом Дональд Трамп сказал во время пресс-конференции по итогам разговора с Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что, по его мнению, мирное соглашение очень близко к принятию и сказал, что есть еще "один или два очень сложных вопроса", которые надо решить.

