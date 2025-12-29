Трамп спрогнозировал, когда может наступить мир в Украине

Трамп спрогнозировал, когда заработает мирное соглашение
Дата публикации 29 декабря 2025 00:57
срочная новость
Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры очень сложные и трудно сказать время, когда закончатся. По его словам, станет известно уже через несколько недель.
Об этом Дональд Трамп сказал во время пресс-конференции по итогам разговора с Владимиром Зеленским.
Трамп заявил, что, по его мнению, мирное соглашение очень близко к принятию и сказал, что есть еще "один или два очень сложных вопроса", которые надо решить.
Новость дополняется...
