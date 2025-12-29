Доля ЗАЕС на мирних переговорах — Трамп виступив з заявою

термінова новина

Президент США Дональд Трамп вважає, що тимчасово окупована Росією Запорізька АЕС має працювати. За його словами, цього також хоче Володимир Путін.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами разом із Володимиром Зеленським 28 грудня.

Реклама

Читайте також:

"Путін працює з Україною, аби запустити Запорізьку АЕС, він хоче бачити її введення в експлуатацію. Він більше не цілиться туди ракетою, бо це було б небезпечно. Але ми працюємо", — відповів Трамп на запитання репортера, чи обговорювали тему ЗАЕС на переговорах.

Новина доповнюється...