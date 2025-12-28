Джерела в переговорній групі стверджують, що зустріч Зеленського та Трампа була дуже змістовною

Зустріч Зеленського та Трампа — як її оцінили у делегації
Дата публікації: 28 грудня 2025 23:43
Після завершення зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа з'явились перші оцінки переговорів від учасників делегації. Зустріч пройшла вдало.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє РБК-Україна.
Що відомо про оцінку зустрічі
За даними співрозмовників видання, зустріч Зеленського і Трампа пройшла дуже змістовно. Є, що опрацювати додатково, але це одна з найважливіших зустрічей за увесь час, зазначило джерело журналістів.
