Джерела в переговорній групі стверджують, що зустріч Зеленського та Трампа була дуже змістовною

Термінова новина

Після завершення зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа з'явились перші оцінки переговорів від учасників делегації. Зустріч пройшла вдало.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про оцінку зустрічі

За даними співрозмовників видання, зустріч Зеленського і Трампа пройшла дуже змістовно. Є, що опрацювати додатково, але це одна з найважливіших зустрічей за увесь час, зазначило джерело журналістів.

Новина оновлюється...