Источники в переговорной группе утверждают, что встреча Зеленского и Трампа была очень содержательной

После завершения встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа появились первые оценки переговоров от участников делегации. Встреча прошла удачно.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает РБК-Украина.

Что известно об оценке встречи

По данным собеседников издания, встреча Зеленского и Трампа прошла очень содержательно. Есть, что проработать дополнительно, но это одна из важнейших встреч за все время, отметил источник журналистов.

