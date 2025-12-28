Видео
Главная Новости дня Встреча Зеленского и Трампа — как ее оценили в делегации

Встреча Зеленского и Трампа — как ее оценили в делегации

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 23:43
Источники в переговорной группе утверждают, что встреча Зеленского и Трампа была очень содержательной
Срочная новость

После завершения встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа появились первые оценки переговоров от участников делегации. Встреча прошла удачно.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает РБК-Украина.

Что известно об оценке встречи

По данным собеседников издания, встреча Зеленского и Трампа прошла очень содержательно. Есть, что проработать дополнительно, но это одна из важнейших встреч за все время, отметил источник журналистов.

Новость обновляется...

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп война в Украине мирный план
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
