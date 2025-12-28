Источники в переговорной группе утверждают, что встреча Зеленского и Трампа была очень содержательной

Встреча Зеленского и Трампа — как ее оценили в делегации
Дата публикации 28 декабря 2025 23:43
После завершения встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа появились первые оценки переговоров от участников делегации. Встреча прошла удачно.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает РБК-Украина.
Что известно об оценке встречи
По данным собеседников издания, встреча Зеленского и Трампа прошла очень содержательно. Есть, что проработать дополнительно, но это одна из важнейших встреч за все время, отметил источник журналистов.
