Судьба ЗАЭС на мирных переговорах - Трамп выступил с заявлением

срочная новость

Президент США Дональд Трамп считает, что временно оккупированная Россией Запорожская АЭС должна работать. По его словам, этого также хочет Владимир Путин.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами вместе с Владимиром Зеленским 28 декабря.

"Путин работает с Украиной, чтобы запустить Запорожскую АЭС, он хочет видеть ее введение в эксплуатацию. Он больше не целится туда ракетой, потому что это было бы опасно. Но мы работаем", - ответил Трамп на вопрос репортера, обсуждали ли тему ЗАЭС на переговорах.

Новость дополняется...