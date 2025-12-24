Зеленский объяснил позицию Украины по управлению ЗАЭС

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на альтернативной модели управления Запорожской атомной электростанцией, которая не предусматривает участия России. По его словам, Киев предлагает создать совместное предприятие с США, которое будет эксплуатировать ЗАЭС в формате 50 на 50.

Зеленский пояснил, что американская сторона выдвинула идею трехстороннего управления станцией: между США, Украиной и Россией с равными долями по 33% и определением США главным менеджером проекта. В то же время президент подчеркнул, что для Украины такая модель неприемлема и нереалистична, учитывая полномасштабную войну.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...