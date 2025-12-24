Відео
Головна Новини дня Зеленський назвав умови відновлення ЗАЕС і Каховської дамби

Зеленський назвав умови відновлення ЗАЕС і Каховської дамби

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 10:42
Зеленський пояснив позицію України щодо управління ЗАЕС
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягає на альтернативній моделі управління Запорізькою атомною електростанцією, яка не передбачає участі Росії. За його словами, Київ пропонує створити спільне підприємство зі США, яке експлуатуватиме ЗАЕС у форматі 50 на 50.

Зеленський пояснив, що американська сторона висунула ідею тристороннього управління станцією: між США, Україною та Росією з рівними частками по 33% та визначенням США головним менеджером проєкту. Водночас президент наголосив, що для України така модель є неприйнятною і нереалістичною з огляду на повномасштабну війну.

Новина доповнюється...

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
