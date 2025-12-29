Трамп спрогнозував, коли може наступити мир в Україні

термінова новина

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирні переговори дуже складні і важко сказати час, коли закінчаться. За його словами, стане відомо вже за кілька тижнів.

Про це Дональд Трамп сказав під час пресконференції за підсумками розмови з Володимиром Зеленським.

Трамп заявив, що, на його думку, мирна угода дуже близька до ухвалення і сказав, що є ще "одне чи два дуже складні питання", які треба вирішити.

