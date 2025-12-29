Зеленський анонсував зустріч із Трампом та лідерами ЄС у січні

Президент заявив, коли очікує остаточного узгодження мирної угоди
Дата публікації: 29 грудня 2025 00:31
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, коли остаточно узгодять всі питання щодо документів із забезпечення миру. За його словами, це може статися у січні, тоді відбудеться зустріч із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.
Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго 28 грудня.
