Україна
Головна Новини дня Президент заявив, коли очікує остаточного узгодження мирної угоди

Президент заявив, коли очікує остаточного узгодження мирної угоди

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 00:31
Зеленський анонсував зустріч із Трампом та лідерами ЄС у січні
термінова новина

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, коли остаточно узгодять всі питання щодо документів із забезпечення миру. За його словами, це може статися у січні, тоді відбудеться зустріч із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго 28 грудня.

Читайте також:

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
