Зеленський анонсував зустріч із Трампом та лідерами ЄС у січні

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, коли остаточно узгодять всі питання щодо документів із забезпечення миру. За його словами, це може статися у січні, тоді відбудеться зустріч із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго 28 грудня.

