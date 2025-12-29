Американський лідер переконує, що диктатор РФ сам хоче сісти за стіл переговорів, але час для спільного саміту ще треба обрати

Термінова новина

Президент США Дональд Трамп впевнений, що диктатор РФ Путін сам сяде за стіл переговорів із Володимиром Зеленським. Але час для спільного саміту ще треба обрати "потрібний час".

Про таку заяву Трампа повідомляє Інтерфакс-Україна.

Сигнал від Путіна

За словами лідера США, тристороння зустріч можлива. Трамп стверджує, що Кремль зацікавлений у діалозі. За словами американського президента, він почув від Путіна чіткий сигнал.

"Він хоче, щоб це сталося. Він хоче цього. Він дуже рішуче мені це сказав. Я йому вірю", — заявив Трамп представникам медіа.

Конкретної дати поки немає. Американський лідер використав дипломатичне формулювання: це відбудеться "у потрібний час".

