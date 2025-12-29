Україна готова до миру, заявив Зеленський після зустрічі з Трампом і повідомив про результати переговорів

Термінова новина

Після зустрічі з лідером США Дональдом Трампом український президент Володимир Зеленський проінформував про результати переговорів та основні домовленості. Делегації США та України зустрінуться, щоб все фіналізувати.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Телеграм-каналі.

Реклама

Читайте також:

Які результати переговорів Зеленського з Трампом

Український лідер зазначив, що Україна готова до миру. На зустрічі сторони обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли значних результатів. Також обговорили послідовність подальших дій.

"Погоджуємося, що гарантії безпеки є ключовими на шляху до досягнення тривалого миру, і наші команди продовжать роботу над усіма аспектами", — акцентував президент Україна.

Зеленський також повідомив, що США та Україна домовилися про зустріч команд двох країн, щоб фіналізувати всі обговорені питання.

"Ми також узгодили з президентом Трампом, що він прийме українських та європейських лідерів у Вашингтоні в січні", — написав український лідер.



Крім цього, Володимир Зеленський подякував Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за їхню залученість і повну відданість справі, а також українській команді, передусім Рустему Умєрову та Андрію Гнатову.

Новина доповнюється...