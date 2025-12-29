Украина готова к миру, заявил Зеленский после встречи с Трампом и сообщил о результатах переговоров

Срочная новость

После встречи с лидером США Дональдом Трампом украинский президент Владимир Зеленский проинформировал о результатах переговоров и основных договоренностях. Делегации США и Украины встретятся, чтобы все финализировать.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Телеграмм-канале.

Украинский лидер отметил, что Украина готова к миру. На встрече стороны обсудили все аспекты мирной рамки и достигли значительных результатов. Также обсудили последовательность дальнейших действий.

"Согласны, что гарантии безопасности являются ключевыми на пути к достижению длительного мира, и наши команды продолжат работу над всеми аспектами", — акцентировал президент Украины.

Зеленский также сообщил, что США и Украина договорились о встрече команд двух стран, чтобы финализировать все обсуждаемые вопросы.

"Мы также согласовали с президентом Трампом, что он примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне в январе", — написал украинский лидер.



Кроме этого, Владимир Зеленский поблагодарил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за их вовлеченность и полную преданность делу, а также украинскую команду, прежде всего Рустема Умерова и Андрея Гнатова.

Новость дополняется...