Украина готова к миру, заявил Зеленский после встречи с Трампом и сообщил о результатах переговоров

Зеленский о результатах встречи с Трампом — к чему договорились
После встречи с лидером США Дональдом Трампом украинский президент Владимир Зеленский проинформировал о результатах переговоров и основных договоренностях. Делегации США и Украины встретятся, чтобы все финализировать.
Об этом Владимир Зеленский написал в своем Телеграмм-канале.
Какие результаты переговоров Зеленского с Трампом
Украинский лидер отметил, что Украина готова к миру. На встрече стороны обсудили все аспекты мирной рамки и достигли значительных результатов. Также обсудили последовательность дальнейших действий.
"Согласны, что гарантии безопасности являются ключевыми на пути к достижению длительного мира, и наши команды продолжат работу над всеми аспектами", — акцентировал президент Украины.
Зеленский также сообщил, что США и Украина договорились о встрече команд двух стран, чтобы финализировать все обсуждаемые вопросы.
"Мы также согласовали с президентом Трампом, что он примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне в январе", — написал украинский лидер.
Кроме этого, Владимир Зеленский поблагодарил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за их вовлеченность и полную преданность делу, а также украинскую команду, прежде всего Рустема Умерова и Андрея Гнатова.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!