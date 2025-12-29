Американский лидер убеждает, что диктатор РФ сам хочет сесть за стол переговоров, но время для совместного саммита еще надо выбрать

Я ему верю — Трамп анонсировал встречу с Зеленским и Путиным
Президент США Дональд Трамп уверен, что диктатор РФ Путин сам сядет за стол переговоров с Владимиром Зеленским. Но время для совместного саммита еще надо выбрать "нужное время".
О таком заявлении Трампа сообщает Интерфакс-Украина.
Сигнал от Путина
По словам лидера США, трехсторонняя встреча возможна. Трамп утверждает, что Кремль заинтересован в диалоге. По словам американского президента, он услышал от Путина четкий сигнал.
"Он хочет, чтобы это произошло. Он хочет этого. Он очень решительно мне это сказал. Я ему верю", - заявил Трамп представителям медиа.
Конкретной даты пока нет. Американский лидер использовал дипломатическую формулировку: это произойдет "в нужное время".
Новость дополняется...
