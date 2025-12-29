Американский лидер убеждает, что диктатор РФ сам хочет сесть за стол переговоров, но время для совместного саммита еще надо выбрать

Срочная новость

Президент США Дональд Трамп уверен, что диктатор РФ Путин сам сядет за стол переговоров с Владимиром Зеленским. Но время для совместного саммита еще надо выбрать "нужное время".

О таком заявлении Трампа сообщает Интерфакс-Украина.

По словам лидера США, трехсторонняя встреча возможна. Трамп утверждает, что Кремль заинтересован в диалоге. По словам американского президента, он услышал от Путина четкий сигнал.

"Он хочет, чтобы это произошло. Он хочет этого. Он очень решительно мне это сказал. Я ему верю", - заявил Трамп представителям медиа.

Конкретной даты пока нет. Американский лидер использовал дипломатическую формулировку: это произойдет "в нужное время".

Новость дополняется...