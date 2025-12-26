Відео
Головна Новини дня Зеленський заявив, що перші документи щодо миру готові — деталі

Зеленський заявив, що перші документи щодо миру готові — деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 18:47
Переговори Зеленського із Марком Карні 26 грудня — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. За його словами, розмова вийшла дуже доброю.

Про це голова держави написав у Telegram у п'ятницю, 26 грудня.

Зеленський заявив, що перші документи щодо миру готові — деталі - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Розмова Зеленського із Карні

Під час розмови Зеленський поінформував про стан нашої дипломатичної роботи зі Сполученими Штатами і про перші документи, які, за його словами, готові.

"Працюємо також, щоб доробити документи, які ще потребують уваги. Ціную, що Канада чітко розуміє необхідність спільної роботи заради гарантування безпеки та реального відновлення", — додав Президент. 

За словами Зеленського, найближчими днями можливий суттєвий прогрес як на двосторонньому рівні між Україною та Сполученими Штатами, так і з нашими партнерами з Коаліції охочих.

При цьому, український лідер наголосив, що важливим лишається момент захисту цивільного населення, фронтових позицій та підвищення ефективності переговорного процесу.

"Ми вважаємо, що не до вихідних та перерв, коли кровопролиття не припиняється. Дякуємо всім у світі, хто підтримує саме такий підхід. Дякую, Канадо!" — додав він.

Нагадаємо, що до цього Володимир Зеленський поговорив телефоном з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Вони обговорили плани щодо майбутніх переговорів у Сполучених Штатах.

До цього український лідер повідомив про плани щодо зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом та розкрив, коли це станеться.

Володимир Зеленський переговори війна в Україні мирні переговори Марк Карні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
