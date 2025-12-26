Переговоры Зеленского с Марком Карни 26 декабря - о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. По его словам, разговор получился очень хорошим.

Об этом глава государства написал в Telegram в пятницу, 26 декабря.

Реклама

Читайте также:

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Разговор Зеленского с Карни

Во время разговора Зеленский проинформировал о состоянии нашей дипломатической работы с Соединенными Штатами и о первых документах, которые, по его словам, готовы.

"Работаем также, чтобы доработать документы, которые еще требуют внимания. Ценю, что Канада четко понимает необходимость совместной работы ради обеспечения безопасности и реального восстановления", — добавил Президент.

По словам Зеленского, в ближайшие дни возможен существенный прогресс как на двустороннем уровне между Украиной и Соединенными Штатами, так и с нашими партнерами из Коалиции желающих.

При этом, украинский лидер подчеркнул, что важным остается момент защиты гражданского населения, фронтовых позиций и повышения эффективности переговорного процесса.

"Мы считаем, что не до выходных и перерывов, когда кровопролитие не прекращается. Спасибо всем в мире, кто поддерживает именно такой подход. Спасибо, Канада!" — добавил он.

Напомним, что до этого Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Финляндии Александром Стуббом. Они обсудили планы относительно будущих переговоров в Соединенных Штатах.

До этого украинский лидер сообщил о планах по встрече с американским президентом Дональдом Трампом и раскрыл, когда это произойдет.