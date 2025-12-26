Переговоры Зеленского с Марком Карни 26 декабря - о чем говорили

Зеленский заявил, что первые документы по миру готовы — детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. По его словам, разговор получился очень хорошим.
Об этом глава государства написал в Telegram в пятницу, 26 декабря.
Разговор Зеленского с Карни
Во время разговора Зеленский проинформировал о состоянии нашей дипломатической работы с Соединенными Штатами и о первых документах, которые, по его словам, готовы.
"Работаем также, чтобы доработать документы, которые еще требуют внимания. Ценю, что Канада четко понимает необходимость совместной работы ради обеспечения безопасности и реального восстановления", — добавил Президент.
По словам Зеленского, в ближайшие дни возможен существенный прогресс как на двустороннем уровне между Украиной и Соединенными Штатами, так и с нашими партнерами из Коалиции желающих.
При этом, украинский лидер подчеркнул, что важным остается момент защиты гражданского населения, фронтовых позиций и повышения эффективности переговорного процесса.
"Мы считаем, что не до выходных и перерывов, когда кровопролитие не прекращается. Спасибо всем в мире, кто поддерживает именно такой подход. Спасибо, Канада!" — добавил он.
Напомним, что до этого Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Финляндии Александром Стуббом. Они обсудили планы относительно будущих переговоров в Соединенных Штатах.
До этого украинский лидер сообщил о планах по встрече с американским президентом Дональдом Трампом и раскрыл, когда это произойдет.
