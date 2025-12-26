Зеленский обсудил со Стуббом международную поддержку и переговоры в США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Он поблагодарил за постоянную поддержку и обмен идеями.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 26 декабря.

Реклама

Читайте также:

Зеленский пообщался со Стуббом

Лидеры обсудили актуальные контакты с международными партнерами и поделились планами относительно будущих переговоров в Соединенных Штатах.

Зеленский отметил, что украинская и американская переговорные команды достигли значительного прогресса. Речь идет о разработке необходимых гарантий безопасности, плана восстановления и экономического развития, а также подготовке базового документа из 20 пунктов.

Оба президента подчеркнули важность интенсивной работы и отметили, что ни одного дня и ни одного часа нельзя терять, даже в праздничные дни, когда многие страны празднуют Рождество и готовятся к Новому году.

"Мы максимально работаем на защиту жизни и дипломатию", — отметил Зеленский.

Он добавил, что подход Украины заключается в достижении общего успеха для страны, Европы, США, а также для глобального мира.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский заявил, что он планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом, и это произойдет в ближайшие дни.

А 25 декабря украинский лидер со специальным представителем президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером провели переговоры относительно будущего мирного соглашения.