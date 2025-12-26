Зеленський обговорив із Стуббом міжнародну підтримку та переговори в США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Він подякував за постійну підтримку та обмін ідеями.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 26 грудня.

Зеленський поспілкувався із Стуббом

Лідери обговорили актуальні контакти з міжнародними партнерами та поділилися планами щодо майбутніх переговорів у Сполучених Штатах.

Зеленський зазначив, що українська та американська переговорні команди досягли значного прогресу. Йдеться про розробку необхідних гарантій безпеки, плану відновлення та економічного розвитку, а також підготовку базового документа з 20 пунктів.

Обидва президенти підкреслили важливість інтенсивної роботи та наголосили, що жодного дня й жодної години не можна втрачати, навіть у святкові дні, коли багато країн святкують Різдво та готуються до Нового року.

"Ми максимально працюємо на захист життя та дипломатію", — зазначив Зеленський.

Він додав, що підхід України полягає у досягненні спільного успіху для країни, Європи, США, а також для глобального миру.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський заявив, що він планує зустріч з президентом США Дональдом Трампом, і це станеться найближчими днями.

А 25 грудня український лідер зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером провели переговори щодо майбутньої мирної угоди.