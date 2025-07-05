Война в Украине — Трамп не знает, сможет ли закончить конфликт

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, сможет ли завершить войну России против Украины. В начале своего президентского срока он обещал, что сможет это сделать за 24 часа.

Об этом пишет Politico.

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Издание пишет, что Трамп разговаривал и с Путиным, и с Зеленским в начале этой недели. После этого он заявил, что он не уверен, сможет ли положить конец войне.

"Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет это или нет", — сказал президент США журналистам.

Отмечается, что на протяжении всей кампании Трамп обещал прекратить боевые действия между двумя странами с первого дня вступления в должность. Позже он отказался от этого обещания в интервью журналу TIME, назвав эго "преувеличением".

"Мы помогли многим странам. Ситуация с Украиной — это соглашение Байдена. Это не сделка Трампа. Я пытаюсь ее завершить", — добавил Дональд Трамп.

Напомним, любимая газета Трампа The New York Post призвала его продолжать военную помощь Украине, там отметили, что убеждение о том, что это "плохо влияет на Америку", не соответствует действительности.

В то же время The Telegraph ранее писал, что Трамп дает Путину сигнал, что тот может действовать как угодно в отношении Украины. Америка никак не демонстрирует решительной реакции и еще и приостановила для Киева поставки вооружения.