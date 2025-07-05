Війна в Україні — Трамп не знає, чи зможе закінчити конфлікт

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи зможе завершити війну Росії проти України. На початку свого президентського терміну він обіцяв, що зможе це зробити за 24 години.

Про це пише Politico.

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Видання пише, що Трамп розмовляв і з Путіним, і з Зеленським на початку цього тижня. Після цього він заявив, що він не впевнений, чи зможе покласти край війні.

"Я не знаю. Я не можу сказати вам, чи станеться це, чи ні", — сказав президент США журналістам.

Зазначається, що протягом усієї кампанії Трамп обіцяв припинити бойові дії між двома країнами з першого дня вступу на посаду. Пізніше він відмовився від цієї обіцянки в інтерв'ю журналу TIME, назвавши її "перебільшенням".

"Ми допомогли багатьом країнам. Ситуація з Україною – це угода Байдена. Це не угода Трампа. Я намагаюся її завершити", — додав Дональд Трамп.

Нагадаємо, улюблена газета Трампа The New York Post закликала його продовжувати військову допомогу Україні.Там зазначили, що переконання про те, що це "погано впливає на Америку", не відповідає дійсності.

Водночас The Telegraph раніше писав, що Трамп дає Путіну сигнал, що той може діяти як заманеться щодо України. Америка ніяк не демонструє рішучої реакції і ще й призупинила для Києва постачання озброєння.