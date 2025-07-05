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Головна Новини дня Трамп дає Путіну сигнал, що той може діяти як заманеться, — ЗМІ

Трамп дає Путіну сигнал, що той може діяти як заманеться, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 19:11
Війна в Україні — які сигнали Трамп подає Путіну
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп дає російському диктатору Володимиру Путіну сигнали, що він "може діяти як заманеться" щодо України. Америка ніяк не демонструє рішучої реакції і ще й призупинила для Києва постачання озброєння. 

Про це повідомляє The Telegraph

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Видання пише, що на тлі нових атак Росії проти України Америка не демонструє рішучої реакції, а також призупиняє постачання озброєння, зокрема і ракет для систем ППО Patriot.

У матеріалі зазначається, що через це Путін переконаний, що Трамп не змусить його заплатити за такі дії.

"Можливо, президент США напише гнівний пост у соцмережах, але очільник Кремля переконаний, що далі цього справа не зайде", — зазначає The Telegraph.

У Білому домі також критикують Трампа, що він зволікає із санкціями проти Росії. У статті наголошується, що, не вводячи нових обмежень, очільник США дозволяє втрачати ефективність вже наявним санкціям. 

Нагадаємо, раніше у Сенаті США ініціювали розслідування через небажання Трампа запроваджувати санкції проти РФ. 

Водночас сам президент США нещодавно заявив, що він не виключає запровадження нових санкцій проти Путіна. За його словами, він був і залишається жорсткішим у політиці щодо Росії, ніж щодо Ірану.

США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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