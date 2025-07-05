Трамп заявив, що не виключає запровадження нових санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає запровадження нових санкцій проти російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, він був і залишається жорсткішим у політиці щодо Росії, ніж щодо Ірану.

Відео заяви американського лідера опублікував Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Під час інтерв’ю Трамп згадав про свою роль у зупиненні проєкту "Північний потік-2", заявивши, що саме він заблокував цей газогін. Також він зазначив, що неодноразово обговорював із Путіним питання санкцій.

"Він не в захваті від цього. Але, знаєте, він зміг впоратися з санкціями. Але ці санкції досить болючі. Він розуміє, що це може статися. Знаєте, він — професіонал", — сказав американський лідер.

Крім того, Трамп заявив, що говорив з Путіним про санкції.

"Я жорсткіший до Росії, ніж до Ірану. І ніж до будь-якої іншої країни. Ми багато говорили про санкції, і він розуміє, чому їх можуть запровадити. Він — професіонал", — прокоментував Трамп свою розмову з Путіним.

Раніше сенатори-демократи зацікавилися, чому президент США Дональд Трамп не хоче вводити санкції проти Росії. Водночас сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем заявив, що Трамп готовий запровадити санкції проти РФ.