Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп упомянул о санкциях и своей жесткой позиции к РФ

Трамп упомянул о санкциях и своей жесткой позиции к РФ

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 10:26
Трамп заявил, что не исключает введения новых санкций против РФ
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения новых санкций против российского диктатора Владимира Путина. По его словам, он был и остается более жестким в политике в отношении России, чем в отношении Ирана.

Видео заявления американского лидера опубликовал Telegram-канал "Donald Trump українською".

Реклама
Читайте также:

Трамп о санкциях в отношении РФ

Во время интервью Трамп вспомнил о своей роли в остановке проекта "Северный поток-2", заявив, что именно он заблокировал этот газопровод. Также он отметил, что неоднократно обсуждал с Путиным вопрос санкций.

"Он не в восторге от этого. Но, знаете, он смог справиться с санкциями. Но эти санкции достаточно болезненные. Он понимает, что это может произойти. Знаете, он —  профессионал", — сказал американский лидер.

Кроме того, Трамп заявил, что говорил с Путиным о санкциях.

"Я более жесткий к России, чем к Ирану. И чем к любой другой стране. Мы много говорили о санкциях, и он понимает, почему их могут ввести. Он — профессионал", — прокомментировал Трамп свой разговор с Путиным.

Ранее сенаторы-демократы заинтересовались, почему президент США Дональд Трамп не хочет вводить санкции против России. В то же время сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что Трамп готов ввести санкции против РФ.

санкции против России США санкции владимир путин Дональд Трамп Россия
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации