Трамп заявил, что не исключает введения новых санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения новых санкций против российского диктатора Владимира Путина. По его словам, он был и остается более жестким в политике в отношении России, чем в отношении Ирана.

Видео заявления американского лидера опубликовал Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Трамп о санкциях в отношении РФ

Во время интервью Трамп вспомнил о своей роли в остановке проекта "Северный поток-2", заявив, что именно он заблокировал этот газопровод. Также он отметил, что неоднократно обсуждал с Путиным вопрос санкций.

"Он не в восторге от этого. Но, знаете, он смог справиться с санкциями. Но эти санкции достаточно болезненные. Он понимает, что это может произойти. Знаете, он — профессионал", — сказал американский лидер.

Кроме того, Трамп заявил, что говорил с Путиным о санкциях.

"Я более жесткий к России, чем к Ирану. И чем к любой другой стране. Мы много говорили о санкциях, и он понимает, почему их могут ввести. Он — профессионал", — прокомментировал Трамп свой разговор с Путиным.

Ранее сенаторы-демократы заинтересовались, почему президент США Дональд Трамп не хочет вводить санкции против России. В то же время сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что Трамп готов ввести санкции против РФ.