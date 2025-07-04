Чому Трамп проти санкцій щодо РФ — Сенат США проведе розслідування

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Сенатори-демократи цікавляться, чому президент США Дональд Трамп не хоче вводити санкції проти Росії. Через це у Сенаті ініціювали розслідування.

Про це повідомляє The Hill.

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Троє сенаторів — Джин Шахін, Елізабет Воррен та Кріс Кунс — заявили, що адміністрація Дональда Трампа з моменту свого приходу до влади не здійснила жодних санкційних дій у відповідь на російську агресію в Україні.

"Американці мають право запитати, чому президент, який стверджує, що хоче зупинити велику війну, натомість дозволяє агресорові бешкетувати. Крім припинення важливої допомоги Україні президент Трамп вже п'ять місяців блокує регулярне оновлення наших санкцій і заходів експортного контролю, що дозволяє зростаючій кількості ухилянтів у Китаї та по всьому світу продовжувати забезпечувати російську військову машину", — йдеться у їхній заяві.

Пояснення Білого дому, що додатковий тиск на Росію завадить мирним перемовинам, законодавців не влаштовують. Вони вказують, що Трамп вводив нові санкції проти Ірану і навіть бомбардував його, паралельно продовжуючи вести переговори.

"Замість того, щоб зробити очевидні кроки для тиску на агресора, президент Трамп нічого не робить, і ми займемося розслідуванням цієї втраченої можливості домогтися припинення війни", — наголосили сенатори.

Нагадаємо, ЄС зумів обійти опір Словаччини щодо санкцій проти РФ. Нові обмеження можуть ухвалити вже найближчим часом.

Крім того, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна синхронізувала з ЄС санкції проти РФ. Крім того, буде синхронізовано пакет санкцій проти Ірану.