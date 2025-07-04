Почему Трамп против санкций в отношении РФ — Сенат США проведет расследование

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Сенаторы-демократы интересуются, почему президент США Дональд Трамп не хочет вводить санкции против России. Поэтому в Сенате инициировали расследование.

Об этом сообщает The Hill.

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Трое сенаторов — Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс — заявили, что администрация Дональда Трампа с момента своего прихода к власти не осуществила никаких санкционных действий в ответ на российскую агрессию в Украине.

"Американцы имеют право спросить, почему президент, который утверждает, что хочет остановить большую войну, позволяет агрессору бесчинствовать. Кроме прекращения важной помощи Украине президент Трамп уже пять месяцев блокирует регулярное обновление наших санкций и мер экспортного контроля, что позволяет растущему количеству уклонистов в Китае и по всему миру продолжать обеспечивать российскую военную машину", — говорится в их заявлении.

Объяснения Белого дома, что дополнительное давление на Россию помешает мирным переговорам, законодателей не устраивают. Они указывают, что Трамп вводил новые санкции против Ирана и даже бомбил его, параллельно продолжая вести переговоры.

"Вместо того, чтобы сделать очевидные шаги для давления на агрессора, президент Трамп ничего не делает, и мы займемся расследованием этой упущенной возможности добиться прекращения войны", — подчеркнули сенаторы.

Напомним, ЕС сумел обойти сопротивление Словакии по санкциям против РФ. Новые ограничения могут принять уже в ближайшее время.

Кроме того, ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина синхронизировала с ЕС санкции против РФ. Кроме того, будет синхронизирован пакет санкций против Ирана.