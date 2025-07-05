Война в Украине — какие сигналы Трамп подает Путину

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп дает российскому диктатору Владимиру Путину сигналы, что он "может действовать как угодно" в отношении Украины. Америка никак не демонстрирует решительной реакции и приостановила для Киева поставки вооружения.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Издание пишет, что на фоне новых атак России против Украины Америка не демонстрирует решительной реакции, а также приостанавливает поставки вооружения. В частности, и ракет для систем ПВО Patriot.

В материале отмечается, что из-за этого Путин убежден, что Трамп не заставит его заплатить за такие действия.

"Возможно, президент США напишет гневный пост в соцсетях, но глава Кремля убежден, что дальше этого дело не зайдет", — отмечает The Telegraph.

В Белом доме также критикуют Трампа, что он медлит с санкциями против России. В статье отмечается, что, не вводя новых ограничений, глава США позволяет терять эффективность уже существующим санкциям.

Напомним, ранее в Сенате США инициировали расследование из-за нежелания Трампа вводить санкции против РФ.

В то же время сам президент США недавно заявил, что он не исключает введения новых санкций против Путина. По его словам, он был и остается более жестким в политике в отношении России, чем в отношении Ирана.