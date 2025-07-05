Допомога Україні від США — улюблена газета Трампа закликає озброїти Київ

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Улюблена газета президента США Дональда Трампа The New York Post закликала його продовжувати військову допомогу Україні. Там зазначили, що переконання про те, що це "погано впливає на Америку", не відповідає дійсності.

Відповідне звернення з'явилося на сайті The New York Post.

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Трампа закликають відновити постачання зброї Україні

Автори матеріалу напряму звернулись до Трампа і намагалися донести йому "очевидні речі". Президенту нагадали, що Росія щоденно обстрілює Україну ракетами та дронами, і закликали відновити постачання необхідної зброї Києву.

"Ми знаємо, що ви розумієте, що головною перешкодою для миру в Україні є агресія Росії. Ви сказали, що були "розчаровані" розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним і що ви "не думаєте, що він хоче зупинитися". Після вашого заклику до миру він завдав найбільшого за всю війну удару безпілотниками та ракетами. То чому ж, пане Президенте, ваша адміністрація карає Україну?" — йдеться у зверненні.

Журналісти запитали у Трампа, чому він загрожує покинути Україну, маючи на увазі рішення Пентагону призупинити військову допомогу. Редакція NYT наголосила, що переконання нібито постачання зброї Києві якось шкодить США "є далеким від істини".

"Путін готовий пролити кров свого народу в останній спробі втримати імперію. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, якщо ми допоможемо йому досягти успіху, це загрожуватиме не тільки Європі. Це покаже Китаю, що наші союзи нестійкі, а терпіння коротке", — підкреслили журналісти.

Крім того, у зверненні зазначили, що падіння України дестабілізує світ, послабить Америку та негативно позначиться на президентстві Трампа. Очільника США закликали не відступати та бути рішучим.

До слова, газета The New York Post вважається улюбленим виданням Трампа, і він щоденно читає її перед початком роботи. Таблоїд відомий тим, що він підтримує чинного президента США.

Нагадаємо, раніше The Telegraph писав, що Трамп дає Путіну сигнал, що той може діяти як заманеться щодо України. Америка ніяк не демонструє рішучої реакції і ще й призупинила для Києва постачання озброєння.

Крім того, у Сенаті США ініціювали розслідування через небажання Трампа запроваджувати санкції проти РФ.