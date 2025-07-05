Помощь Украине от США — любимая газета Трампа призывает вооружить Киев

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Любимая газета президента США Дональда Трампа The New York Post призвала его продолжать военную помощь Украине. Там отметили, что убеждение о том, что это "плохо влияет на Америку" не соответствует действительности.

Соответствующее обращение появилось на сайте The New York Post.

Реклама

Читайте также:

Трампа призывают возобновить поставки оружия Украине

Авторы материала напрямую обратились к Трампу и пытались донести ему "очевидные вещи". Президенту напомнили, что Россия ежедневно обстреливает Украину ракетами и дронами и призвали возобновить поставки необходимого оружия Киеву.

"Мы знаем, что вы понимаете, что главным препятствием для мира в Украине является агрессия России. Вы сказали, что были "разочарованы" разговором с российским диктатором Владимиром Путиным и что вы "не думаете, что он хочет остановиться". После вашего призыва к миру он нанес крупнейший за всю войну удар беспилотниками и ракетами. Так почему же, господин Президент, ваша администрация наказывает Украину?" — говорится в обращении.

Журналисты спросили у Трампа, почему он угрожает покинуть Украину, имея в виду решение Пентагона приостановить военную помощь. Редакция NYT подчеркнула, что убеждение, якобы поставки оружия Киеву как-то вредят США, "является далеким от истины".

"Путин готов пролить кровь своего народа в последней попытке удержать империю. Если мы позволим ему достичь успеха, если мы поможем ему достичь успеха, это будет угрожать не только Европе. Это покажет Китаю, что наши союзы неустойчивы, а терпение коротко", — подчеркнули журналисты.

Кроме того, в обращении отметили, что падение Украины дестабилизирует мир, ослабит Америку и негативно скажется на президентстве Трампа. Главу США призвали не отступать и быть решительным.

К слову, газета The New York Post считается любимым изданием Трампа, и он ежедневно читает ее перед началом работы. Таблоид известен тем, что он поддерживает действующего президента США.

Напомним, ранее The Telegraph писал, что Трамп дает Путину сигнал, что тот может действовать как угодно в отношении Украины. Америка никак не демонстрирует решительной реакции и еще и приостановила для Киева поставки вооружения.

Кроме того, в Сенате США инициировали расследование из-за нежелания Трампа вводить санкции против РФ.