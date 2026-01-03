Видео
Главная Новости дня Трамп приказал ударить по объектам в Венесуэле, — CBS News

Трамп приказал ударить по объектам в Венесуэле, — CBS News

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 09:39
Венесуэла — Трамп приказал ударить по объектам в стране
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по объектам в Венесуэле, включая военные. Сегодня в городе Каракас раздавался ряд взрывов.

Об этом сообщает CBS News.

Читайте также:

Трамп приказал ударить по Венесуэле

Журналистка издания Дженифер Джейкобс, ссылаясь на официальных лиц США, сообщила, что Дональд Трамп приказал нанести удары по объектам в Венесуэле.

На кадрах — вероятно, бомбардировка Каракаса боевым американским вертолетом AH-64 Apache.

Также она рассказала, что представителям администрации Трампа "известно" о взрывах и самолетах над Каракасом. В то же время официального заявления от представителей команды Трампа до сих пор нет.

В то же время в МИД Венесуэлы сообщили, что президент Мадуро подписал указ о введении военного положения в стране. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль Пинто обвинил в нападении на Каракас США и заявил, что целью атаки якобы является желание захватить природные ресурсы Венесуэлы.

По его словам, все социальные и политические силы в стране должны активировать планы мобилизации и "отвергнуть это империалистическое нападение".

"Вся страна должна мобилизоваться, чтобы победить эту империалистическую агрессию. Так же, во всех штатах и муниципалитетах страны было приказано немедленно развернуть Командование всесторонней обороны нации и руководящие органы всесторонней обороны", — написал министр.

Напомним, 3 января в Венесуэле прогремел ряд мощных взрывов. В Каракасе объявили воздушную тревогу.

На это отреагировал президент Колумбии. Он призвал мир реагировать и готовиться, ведь "на Венесуэлу напали".

США Дональд Трамп взрыв обстрелы Венесуэла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
