Венесуэла — Трамп приказал ударить по объектам в стране

Трамп приказал ударить по объектам в Венесуэле, — CBS News
Президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по объектам в Венесуэле, включая военные. Сегодня в городе Каракас раздавался ряд взрывов.
Об этом сообщает CBS News.
Трамп приказал ударить по Венесуэле
Журналистка издания Дженифер Джейкобс, ссылаясь на официальных лиц США, сообщила, что Дональд Трамп приказал нанести удары по объектам в Венесуэле.
На кадрах — вероятно, бомбардировка Каракаса боевым американским вертолетом AH-64 Apache.
Также она рассказала, что представителям администрации Трампа "известно" о взрывах и самолетах над Каракасом. В то же время официального заявления от представителей команды Трампа до сих пор нет.
В то же время в МИД Венесуэлы сообщили, что президент Мадуро подписал указ о введении военного положения в стране. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль Пинто обвинил в нападении на Каракас США и заявил, что целью атаки якобы является желание захватить природные ресурсы Венесуэлы.
По его словам, все социальные и политические силы в стране должны активировать планы мобилизации и "отвергнуть это империалистическое нападение".
"Вся страна должна мобилизоваться, чтобы победить эту империалистическую агрессию. Так же, во всех штатах и муниципалитетах страны было приказано немедленно развернуть Командование всесторонней обороны нации и руководящие органы всесторонней обороны", — написал министр.
Напомним, 3 января в Венесуэле прогремел ряд мощных взрывов. В Каракасе объявили воздушную тревогу.
На это отреагировал президент Колумбии. Он призвал мир реагировать и готовиться, ведь "на Венесуэлу напали".
