Відео
Україна
Головна Новини дня Трамп наказав вдарити по об'єктах у Венесуелі, — CBS News

Трамп наказав вдарити по об'єктах у Венесуелі, — CBS News

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 09:39
Венесуела — Трамп наказав вдарити по об'єктах в країні
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Президент США Дональд Трамп наказав завдати ударів по об'єктах у Венесуелі, включаючи військові. Сьогодні в місті Каракас лунала низка вибухів.

Про це повідомляє CBS News.

Читайте також:

Трамп наказав вдарити по Венесуелі

Журналістка видання Дженіфер Джейкобс, посилаючись на офіційних осіб США, повідомила, що Дональд Трамп наказав завдати ударів по об'єктах у Венесуелі.

На кадрах — ймовірно, бомбардування Каракасу бойовим американським гелікоптером AH-64 Apache.

Також вона розповіла, що представникам адміністрації Трампа "відомо" про вибухи та літаки над Каракасом. Водночас офіційної від представників команди Трампа досі немає.

Водночас у МЗС Венесуели повідомили, що президент Мадуро підписав указ про введення воєнного стану у країні. Міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіль Пінто звинуватив у нападі на Каракас США та заявив, що метою атаки нібито є бажання захопити природні ресурси Венесуели. 

За його словами, усі соціальні та політичні сили в країні повинні активувати плани мобілізації та "відкинути цей імперіалістичний напад". 

"Вся країна повинна мобілізуватися, щоб перемогти цю імперіалістичну агресію. Так само, у всіх штатах та муніципалітетах країни було наказано негайно розгорнути Командування всебічної оборони нації та керівні органи всебічної оборони", — написав міністр. 

Нагадаємо, 3 січня у Венесуелі пролунала низка потужних вибухів. У Каракасі оголосили повітряну тривогу.

На це відреагував президент Колумбії. Він закликав світ реагувати та готуватися, адже "на Венесуелу напали".

США Дональд Трамп вибух обстріли Венесуела
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
