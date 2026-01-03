Венесуела — Трамп наказав вдарити по об'єктах в країні

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Президент США Дональд Трамп наказав завдати ударів по об'єктах у Венесуелі, включаючи військові. Сьогодні в місті Каракас лунала низка вибухів.

Про це повідомляє CBS News.

Трамп наказав вдарити по Венесуелі

Журналістка видання Дженіфер Джейкобс, посилаючись на офіційних осіб США, повідомила, що Дональд Трамп наказав завдати ударів по об'єктах у Венесуелі.

На кадрах — ймовірно, бомбардування Каракасу бойовим американським гелікоптером AH-64 Apache.

Також вона розповіла, що представникам адміністрації Трампа "відомо" про вибухи та літаки над Каракасом. Водночас офіційної від представників команди Трампа досі немає.

Водночас у МЗС Венесуели повідомили, що президент Мадуро підписав указ про введення воєнного стану у країні. Міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіль Пінто звинуватив у нападі на Каракас США та заявив, що метою атаки нібито є бажання захопити природні ресурси Венесуели.

За його словами, усі соціальні та політичні сили в країні повинні активувати плани мобілізації та "відкинути цей імперіалістичний напад".

"Вся країна повинна мобілізуватися, щоб перемогти цю імперіалістичну агресію. Так само, у всіх штатах та муніципалітетах країни було наказано негайно розгорнути Командування всебічної оборони нації та керівні органи всебічної оборони", — написав міністр.

Нагадаємо, 3 січня у Венесуелі пролунала низка потужних вибухів. У Каракасі оголосили повітряну тривогу.

На це відреагував президент Колумбії. Він закликав світ реагувати та готуватися, адже "на Венесуелу напали".